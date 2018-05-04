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Мы не такие: Ученые высмеяли стоковые фотографии с учеными

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Флешмоб "Плохие стоковые фото о моей работы" устроили в Сети.
Ученые просто смотрят на курицу, когда изучают куриц
Ученые просто смотрят на курицу, когда изучают куриц
twitter.com

Наука — это когда люди в белых халатах пристально смотрят на пробирки с цветными жидкостями, слушают корни растений стетоскопом, показывают пальцем в звездное небо, пьют из лабораторной посуды и большими группами (опять-таки в белых халатах) собираются в кабинетах, чтобы посмотреть на курицу. По крайней мере такими выглядят ученые на стоковых фотографиях. В твиттере набирает обороты флешмоб #BadStockPhotosOfMyJob (плохие стоковые фотографии о моей работе). Участвуют и аудиторы, и программисты, и риелторы, но самая смешная репрезентация в мире стоковых фотографий — у ученых, поэтому мы выкладываем подборку твитов с ироническими подписями реальных ученых.

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Флешмоб начался с Николь Полк (Nicole Paulk), биохимика из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Она делала презентацию и искала стоковые фотографии, иллюстрирующие ее работу. Вместо того, что искала, Полк нашла фотграфию мужчины в белом халате, с явным недоверием разглядывающего кусочек сухого льда. «Ни один человек на планете, даже ученый, изучающий свойства сухого льда, не станет так делать», — говорит она. Полк опубликовала фотографию в твиттере. Другие ученые принялись искать в фотостоках себя. Химик и блоггер Иветт д’Энтремонт (Yvette d’Entremont) придумала хэштег #BadStockPhotosOfMyJob, и понеслось:

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Теги: ученые, фото
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Комментариев (1)
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Владимир2911    04.05.2018, 17:05
Оценка:  0
Владимир2911
Обана. Ботаны на пиарщиков обиделись... :-)
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