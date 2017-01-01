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Хакеры атаковали миллионы роутеров по всему миру

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Из-за уязвимости в маршрутизаторах Dasan хакеры получили к ним доступ.
Роутеры удалось взломать
Роутеры удалось взломать

Злоумышленники начали кибератаку на маршрутизаторы компании Dasan, в которых недавно обнаружили несколько критических уязвимостей. Активность взломщиков зафиксировали эксперты безопасности из компании Netlab 360.

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По данным специалистов, хакеры запустили ботнет, который сканирует и пытается использовать уязвимые устройства. Ботнет управляется с сервера, расположенного во Вьетнаме. Более подробную информацию об атаке сотрудники Netlab 360 обещали предоставить в ближайшее время.

В конце апреля анонимные исследователи опубликовали материал, в котором рассказали о наличии двух дыр в системе безопасности роутеров Dasan, оборудованных технологией GPON. Обнаруженная уязвимость затрагивала более миллиона устройств южнокорейской компании.

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По словам аналитиков, бреши позволяют хакерам обойти аутентификацию: это значит, что любой злоумышленник сможет получить доступ к внутренним настройкам маршрутизатора, выполнив несколько простых действий. Исследователи отметили, что большинство из уязвимых устройств расположены в Мексике, Казахстане и Вьетнаме.

6 апреля интернет-ресурсы по всему миру оказались временно недоступны из-за масштабной хакерской атаки на сетевое оборудование Cisco. По данным исследовательской группы Talos Intelligence, хакеры обнаружили уязвимость в клиенте Smart Install.

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Теги: роутер, уязвимость
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