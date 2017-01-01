Google закрывает разработку Now Launcher

Фирменный лаунчер перестал быть доступен на большинстве устройств.

Компания Google продолжает "хоронить" фирменный лаунчер Now Launcher, также известный как Google Старт. На протяжении нескольких лет с помощью него пользователи могли получить операционную систему Android такой, какой её задумал поисковый гигант. Теперь же всё изменилось.

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Последняя версия Google Now Launcher оказалась не совместима с подавляющим большинством устройств. Осталось лишь несколько аппаратов, на которые лаунчер можно установить через Google Play. Среди таковых — BlackBerry KEYone и Motorola Moto X первого поколения.

Google перестала развивать Now Launcher после старта выпуска собственных смартфонов Pixel. Теперь видение компании о правильном дизайне Android передает Pixel Launcher, но он официально доступен лишь на пиксел-фонах. Впрочем, его можно скачать и установить вручную.