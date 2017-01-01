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Google закрывает разработку Now Launcher

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Фирменный лаунчер перестал быть доступен на большинстве устройств.
Лаунчер больше не поддерживается
Лаунчер больше не поддерживается

Компания Google продолжает "хоронить" фирменный лаунчер Now Launcher, также известный как Google Старт. На протяжении нескольких лет с помощью него пользователи могли получить операционную систему Android такой, какой её задумал поисковый гигант. Теперь же всё изменилось.

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Последняя версия Google Now Launcher оказалась не совместима с подавляющим большинством устройств. Осталось лишь несколько аппаратов, на которые лаунчер можно установить через Google Play. Среди таковых — BlackBerry KEYone и Motorola Moto X первого поколения.

Google перестала развивать Now Launcher после старта выпуска собственных смартфонов Pixel. Теперь видение компании о правильном дизайне Android передает Pixel Launcher, но он официально доступен лишь на пиксел-фонах. Впрочем, его можно скачать и установить вручную.

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Теги: Google, лаунчер
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