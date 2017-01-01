Пароли миллионов пользователей Twitter могли украсть

Из-за ошибки в хранении пользователей просят поменять пароли.

Этой ночью Twitter выпустил предупреждение о безопасности, в котором порекомендовал 336 миллионам своих пользователей сменить пароли. Оказалось, что из-за явной ошибки некоторые коды хранились незащищенными во внутреннем журнале. Впрочем, крупных утечек вроде бы не было. Вроде бы. Компания раскрыла проблему в официальном блоге и твитах поддержки Твиттера. CEO Джек Дорси и официальный аккаунт Twitter Support ретвитнули сообщение вскоре после его выхода, а CTO Параг Аграваль твитнул извинения.

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Полные детали неизвестны, но Twitter говорит, что недавно обнаруженный баг позволял хранить пароли пользователей во внутреннем журнале без защиты, или маски, хеширующего процесса bcrypt. Протокол безопасности промышленного стандарта заменяет фразу-пароль случайными цифрами и буквами, но его отсутствие приводит к тому, что Твиттер логирует пароли в текстовом виде.

Социальная сеть уже исправила глюк и работает над внедрением гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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Как долго баг оставался незамеченным и сколько паролей были задеты, неизвестно, но компания считает, что конфиденциальная информация не покидала внутренние сервера и не собиралась злоумышленниками.

В качестве меры предосторожности Twitter призывает пользователей сбросить свои пароли в Twitter и других сервисах, где использовались такие же пароли. Компания также предлагает использовать двухфакторную аутентификацию и менеджер паролей.