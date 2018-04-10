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Обновление Windows 10 принесло кучу ошибок

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В Сети появились советы по их исправлению.
Обновление Windows 10 принесло ошибки
Обновление Windows 10 принесло ошибки

Если вы ещё не успели установить на свой компьютер Windows 10 April 2018 Update, рекомендуем не спешить с обновлением. Дело в том, что после установки апдейта пользователи столкнулись с целым рядом проблем. Мы собрали самые распространённые баги и способы решения некоторых из них.

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Вот самые распространённые проблемы, возникшие после установки Windows 10 April 2018 Update:

  • Не работает микрофон. Решение: Откройте Параметры и в разделе Конфиденциальность проверьте, чтобы нужным приложениям был предоставлен доступ к микрофону.
  • Пропало многоканальное звучание. Решение: необходимо выполнить повторную настройку свойства звуковой системы.
  • Уменьшилась скорость движения курсора мыши.
  • Задержка при использовании комбинации клавиш Alt+Tab.
  • Не запускается Edge.

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    Пропало контекстное меню на панели задач.
  • Недоступен выбор периодичности отправки отчёта о диагностике системы.
  • Снизилось разрешение экрана при использовании интегрированной видеокарты. Решение: необходимо обновить драйверы Intel.
  • Зависает Google Chrome. Решение: зайти через Проводник в Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data (Symbolic Link), а затем запустить Chrome и закрыть Проводник.

Если вам важна стабильность работы системы, то дождитесь автоматического обновления или новостей о выпуске патча с решением вышеперечисленных багов.

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Теги: Windows 10, обновление
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