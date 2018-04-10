Обновление Windows 10 принесло кучу ошибок

В Сети появились советы по их исправлению.

Если вы ещё не успели установить на свой компьютер Windows 10 April 2018 Update, рекомендуем не спешить с обновлением. Дело в том, что после установки апдейта пользователи столкнулись с целым рядом проблем. Мы собрали самые распространённые баги и способы решения некоторых из них.

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Вот самые распространённые проблемы, возникшие после установки Windows 10 April 2018 Update:

Не работает микрофон. Решение: Откройте Параметры и в разделе Конфиденциальность проверьте, чтобы нужным приложениям был предоставлен доступ к микрофону.

Откройте Параметры и в разделе Конфиденциальность проверьте, чтобы нужным приложениям был предоставлен доступ к микрофону. Пропало многоканальное звучание. Решение: необходимо выполнить повторную настройку свойства звуковой системы.

необходимо выполнить повторную настройку свойства звуковой системы. Уменьшилась скорость движения курсора мыши.

Задержка при использовании комбинации клавиш Alt+Tab.

Не запускается Edge.

Читай также: Новое обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" Пропало контекстное меню на панели задач.

Пропало контекстное меню на панели задач. Недоступен выбор периодичности отправки отчёта о диагностике системы.

Снизилось разрешение экрана при использовании интегрированной видеокарты. Решение: необходимо обновить драйверы Intel.

Зависает Google Chrome. Решение: зайти через Проводник в Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data (Symbolic Link), а затем запустить Chrome и закрыть Проводник.

Если вам важна стабильность работы системы, то дождитесь автоматического обновления или новостей о выпуске патча с решением вышеперечисленных багов.