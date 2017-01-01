В процессорах Intel нашли новые уязвимости

Всего найдено восемь уязвимостей.

Не успели еще отгреметь последствия обнаружения уязвимостей Meltdown и Spectre, как источники сообщают, что в CPU Intel обнаружили восемь новых уязвимостей, четыре из которых являются критическими.

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Более того, источники утверждает, что эти четыре уязвимости гораздо более серьёзны, чем те же Spectre. Пока им не присвоили собственное имя, источник предлагает называть их Spectre NG (NextGen). Четыре уязвимости этого класса выделяются тем, что могут "выходить за пределы" виртуальных машин.

Intel уже работает над заплатками. Часть из них появится в мае, а часть — в августе. Новые уязвимости затрагивают те же CPU Intel, что и предыдущие варианты. Также сообщается, что, возможно, уязвимости имеются и в некоторых процессорах ARM, а вот на счёт решений AMD пока данных нет.