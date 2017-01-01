Хакер запустил Windows 10 на телефоне

Windows запустили на Lumia 950 XL.

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Хакер по имени Бен сумел написать собственный загрузчик UEFI для Lumia 950 XL. Это была последняя преграда на пути запуска Windows 10 на смартфоне, так как система требует безопасной среды загрузки. Бену пришлось написать минимум рекомендуемых драйверов для того, чтобы запустить UEFI на смартфоне. Теперь же он демонстрирует очередной прогресс в переносе Windows 10 на смартфон.

Сегодня он опубликовал видео, на котором продемонстрирован его последний прогресс: телефон смог запустить Windows до этапа настройки. Система просит выбрать тип клавиатуры.