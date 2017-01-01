Китай создает свой аналог ракет Falcon

Ракеты смогут использоваться по нескольку раз.

На симпозиуме по коммерческому освоению космоса в Харбине выступил Лонг Лехао из Академии технологии ракет-носителей Китая (China Academy of Launch Vehicle Technology, СALT), сообщает сайт SpaceNews.

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Китайский инженер-конструктор рассказал, что сейчас идет разработка ракеты-носителя “Чанчжэн-8“ (Long March 8) с многоразовой первой ступенью. Первый испытательный запуск может состояться уже в 2020 году.



Один из посетителей симпозиума сфотографировал слайд из презентации Лехао. На слайде показана часть “Чанчжэн-8“, в состав которой войдёт возвращаемая ступень.



Планировалось, что ракета-носитель сможет выводить полезный груз до 4,5 метрических тонн на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту как для правительственных, так и для коммерческих запусков, в том числе для конкуренции на мировом рынке.



Профессор Университета аэронавтики и астронавтики Бэйхана в Пекине Хуан Цзюнь сказал, что Чанчжэн-8 адаптирует существующие конструкции ракеты-носителя, чтобы реализовать вертикальную посадку как у ракеты Falcon 9 компании SpaceX.



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Первая ступень основана на конструкции ракеты нового поколения Чанчжэн-7, диаметром 3,35 метра. Вторая ступень основана на ступени Чанчжэн-3A с двигателем на криогенной топливной паре жидкий водород — жидкий кислород. Кроме того, в новой ракете будут использоваться два твёрдотопливных ускорителя, вероятно, на основе Чанчжэн-11. Первая ступень будет вертикально приземляться на двигателях, а ракетные ускорители, судя по всему, — на парашютах, как ускорители американских шаттлов.



По мнению профессора, для первой ступени Чанчжэн-8 доработают ракетные двигатели YF-100, которые сейчас в Чанчжэн-7 работают на смеси керосина и жидкого кислорода. В своё время эти двигатели, судя по всему, были смоделированы на основе советских РД-120.



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Китай уже не первый раз рассматривает возможность запуска возвращаемых ступеней. Ранее Корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), главный подрядчик Космической программы Китая, испытывала парашюты для возвращения ступеней. В прошлом году о планах апаптировать Чанчжэн-6 под многоразовую первую ступень к 2020-м годам заявляли специалисты Шанхайской академии технологии космических полетов (SAST). Работы в этом направлении ведёт и частная компанич Linkspace.