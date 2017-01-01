LG представила флагманский смартфон G7 ThinQ

Смартфон получил экран на 6,1 дюйма.

В последнее время в Сети появлялось множество слухов о новом флагманском смартфоне LG. Теперь же компания официально представила новинку.

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LG G7 ThinQ, как передает Android Authority, получил 6,1-дюймовый экран с разрешением Quad HD+ (3 120 x 1 440), соотношением сторон 19,5:9 и максимальной яркостью в 1 000 нит. В соответствии с популярным трендом смартфон получил "вырез" вверху лицевой части — как у iPhone X. В данном "козырьке" располагаются 8-мегапиксельная селфи-камера и динамки. Что интересно, если пользователю не нравится "вырез", он может его "отключить" - вверху экрана появится обычная черная рамка.

G7 ThinQ оснащен топовым чипсетом Snapdragon 845 с графическим процессором Adreno 630 и 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти. Версия с 4 ГБ ОЗУ предлагается с 64 ГБ флеш-памяти, а версия с 6 ГБ «оперативки» — со 128 ГБ постоянной памяти.

LG G7 ThinQ

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На задней панели устройства находится двойная основная камера с сенсорами по 16 Мп (с апертурами в f/1.6 и f/1.9); отмечается, что камеры смартфона используют технологии искусственного интеллекта (они позволяют камерам распознавать объекты и автоматически настраивать изображение). Кроме того, под камерой расположен круглый дактилоскопический сканер. G7 ThinQ, помимо прочего, получил 3,5-миллиметровый разъем для наушников, а также порт USB Type-C. На одном из торцов смартфона также располагается клавиша для активации виртуального помощника Google Assistant.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3 000 мАч, поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0, имеет возможность беспроводной зарядки и защищено от влаги и пыли по стандарту IP68. Работает смартфон под управлением ОС Android 8.0 Oreo с оболочкой LG UX.

LG G7 ThinQ

Сколько будет стоить новый флагман, LG пока не сообщила. То же касается и точной даты выхода. Ожидается, что смартфон в ближайшее время смартфон появится в Южной Корее, а потом выйдет и на других рынках.