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В России могут заблокировать Viber

Комментариев: 1
Мессенджер может повторить судьбу Telegram.
Viber в России может постичь участь Telegram
Viber в России может постичь участь Telegram

По словам главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова, вслед за блокировкой Telegram Роскомнадзор может взяться и за ограничение доступа к Viber.

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Такой сценарий возможен при условии, что Федеральная служба безопасности будет испытывать проблемы с получением ключей шифрования.

Если ФСБ не сможет получить ключи шифрования, ведомство обратится в суд. А дальше будет аналогичное судебное решение.

Никифоров отметил, что сейчас блокировка Telegram исполняется с переменным успехом.

Если же копнуть суть проблемы, то у Viber действительно могут быть проблемы.

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Павел Дуров акцентировал внимание, что принципы шифрования переписки пользователей в 2018 году не предусматривают передачи ключей третьим лицам. Это технически невозможно, поскольку каждое сообщение шифруется на устройстве пользователя.

Получается, что ФСБ требует то, что заведомо невозможно предоставить. При худшем сценарии переблокировать можно абсолютно все сервисы.

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Теги: Viber, Telegram, Блокировка Telegram
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Shamvay    03.05.2018, 11:16
Оценка:  +1
Shamvay
С такими темпами скоро с палками на оленей охотиться будут
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