Apple Pay запустят в Украине

Популярная платежная система официально приходит в Украину.

Платежная система Apple Pay подключат в нашей стране – запуск в Украине произойдет в ближайшие месяцы. Об этом сообщил Тим Кук во время конференц-звонка по результатам второго квартала 2018 финансового года.

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Вместе с Украиной сервис Apple Pay подключат еще Норвегии и Польше. О точных датах подключения не сообщают.

Слухи о запуске службы в нашей стране начали появляться еще в прошлом году. Тогда в качестве основного партнера Apple называли Альфа-Банк Украина. Теперь же источники пишут, что первым Apple Pay для своих клиентов подключит ПриватБанк по аналогии с конкурирующей службой Google Pay, а следом подтянутся и остальные банки.

Напомним, что сервис Apple Pay позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона Apple, к которому привязана банковская карта. Для этого достаточно поднести iPhone к терминалу, предварительно авторизовавшись в службе любым из удобных способов (Touch ID, Face ID или пароль).