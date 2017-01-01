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Facebook запустит сервис знакомств

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По данным соцсети, на Facebook 200 млн одиноких людей.
Facebook создаст сервис знакомств
Facebook создаст сервис знакомств

Facebook собрался запускать сервис онлайн-знакомств. Такое заявление сделал Марк Цукерберг на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния, США), передает La Reppublica.

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Также Цукерберг он привел статистику: на Facebook - 200 миллионов одиноких людей.

Глава соцсети подчеркнул, что организация службы знакомств будет естественным шагом для компании, которая является площадкой для общения людей в интернете.

Отмечается, что новый сервис поможет тем пользователям, которые ищут серьезные отношения. Запуск новых возможностей планируется в ближайшее время.

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По данным американских СМИ, соответствующее заявление Цукерберга уже обрушило акции крупных игроков рынка онлайн-знакомств.

Так, акции компании Match Group Inc, которая владеет и управляет онлайн-сервисами и приложениями для знакомств, в том числе Tinder, рухнули почти на 23% с $47,2 до $36,7 (данные investing.com).​ Акции Sparks Networks, владелец JDate и ChristianMingle, упали на 7,3%.

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Теги: Facebook, соцсеть, знакомства по интернету
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