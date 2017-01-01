Крупное обновление Windows 10 выйдет 30 апреля

С понедельника будет доступно глобальное обновление Windows.

Cегодня Microsoft официально объявила дату выпуска следующего обновления функции для Windows 10, ранее называемого "Spring Creators Update", но официально известного как "Апрельское обновление Windows 10".

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Это новая версия Windows 10, которая, как ожидается, начнет бесплатно распространяться среди всех пользователей Windows 10 начиная с понедельника, 30 апреля. Инсайдеры тестируют этот выпуск последние несколько месяцев и обновление, наконец, полностью готово для общественного потребления.

Несколько новых функций, появившихся в обновлении, сосредоточены на том, чтобы сделать вас более продуктивными: Timeline позволяет возобновлять и синхронизировать действия на разных устройствах, а Focus Assist помогает вам сосредоточиться при работе или игре.

"В Windows 10 мы сосредоточились на предоставлении самой современной и самой безопасной операционной системы. С момента своего первого запуска мы представили два обновления... С нашей последней крупной версией мы хотим вернуть вам часть вашей самой большой валюты, ваше время. Наша надежда состоит в том, что у вас будет больше времени, чтобы делать то, что для вас самое главное - создавать, играть, работать или просто делать то, что вы любите.

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Обновление должно начаться в понедельник, но не каждый получит его сразу. Как и в случае с предыдущими обновлениями функций, Microsoft сначала начнет распространяться в небольшой группе, чтобы гарантировать отсутствие серьезных проблем с развертыванием, а затем постепенно расширять ее доступность для большего количества устройств.

Предыдущие обновления для Windows 10 Fall Creators заняли пару месяцев, поэтому мы предполагаем, что это не будет слишком долгий процесс.

Апрельское обновление известно как Версия 1803, что будет отображаться в Центре обновления Windows, когда обновление будет готово для установки на компьютер.