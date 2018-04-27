Россия просит у США денег на лунный модуль

Америке предложили построить шлюзовой модуль.

Российская ракетно-космическая корпорация Энергия предложила создать шлюзовой модуль для международной окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) за счет США или ЕС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В этой связи ракетно-космическая корпорация "Энергия" в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.

Он отметил, что таким образом Россия предложила "поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции "Заря". "Строили его в России за американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в использование России", — добавил источник.

По его словам, Роскосмос рассматривает также возможность создания модуля совместно с Европейским космическим агентством, предполагающую разделение затрат пополам. Энергия готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

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Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию LOP — Gateway.

Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне планируется направить американский двигательно-энергетический модуль, в 2023-м к нему должен присоединиться американский жилой модуль. В 2024-м на станции должен появиться третий модуль — российский шлюзовой. Его запуск запланировано провести в связке с американским пилотируемым кораблем Orion на создаваемой американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System), в качестве запасного варианта рассматривается возможность выведения на тяжелой ракете «Ангара-А5».

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В середине апреля этого года в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам LOP — Gateway. Тогда стало известно, что США и партнеры (прежде всего ЕС, Япония и Канада) настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для окололунной станции использовала американские технические стандарты. Источник заявил, что по итогам встречи западные страны хотели бы исключить Россию из проекта, потому что "обычно отстает по всем технологическим циклам изготовления космической техники".