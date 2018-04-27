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Россия просит у США денег на лунный модуль

Комментариев: 6
Америке предложили построить шлюзовой модуль.
На лунный модуль попросили денег
На лунный модуль попросили денег

Российская ракетно-космическая корпорация Энергия предложила создать шлюзовой модуль для международной окололунной орбитальной станции LOP — Gateway (Lunar Orbital Platform — Gateway) за счет США или ЕС, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В этой связи ракетно-космическая корпорация "Энергия" в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США", - сказал собеседник.

Он отметил, что таким образом Россия предложила "поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции "Заря". "Строили его в России за американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в использование России", — добавил источник.

По его словам, Роскосмос рассматривает также возможность создания модуля совместно с Европейским космическим агентством, предполагающую разделение затрат пополам. Энергия готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

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Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию LOP — Gateway.

Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне планируется направить американский двигательно-энергетический модуль, в 2023-м к нему должен присоединиться американский жилой модуль. В 2024-м на станции должен появиться третий модуль — российский шлюзовой. Его запуск запланировано провести в связке с американским пилотируемым кораблем Orion на создаваемой американской сверхтяжелой ракете SLS (Space Launch System), в качестве запасного варианта рассматривается возможность выведения на тяжелой ракете «Ангара-А5».

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В середине апреля этого года в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам LOP — Gateway. Тогда стало известно, что США и партнеры (прежде всего ЕС, Япония и Канада) настаивают, чтобы Россия при создании шлюзового модуля для окололунной станции использовала американские технические стандарты. Источник заявил, что по итогам встречи западные страны хотели бы исключить Россию из проекта, потому что "обычно отстает по всем технологическим циклам изготовления космической техники".

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Теги: Луна, США, Россия
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Комментариев (6)
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Gerda-50    27.04.2018, 15:23
Оценка:  0
Gerda-50
НЕужели решили ватники поселиться на Луне ?
гость  (аноним)  27.04.2018, 15:05
Оценка:  0
гость
Кстати ваша развитая америка летает в космос на Российских двигателях. Свои создать не могут взрываются при запуске.
гость  (аноним)  27.04.2018, 15:03
Оценка:  0
гость
Гоблины! Вы хоть читаете статью прежде комментировать. Россия предложила создать шлюзовой модуль. Я смотрю Украина технологически развитая страна. Своим гордится нечем, так гордятся чужими заслугами. Страна попрошаек.
гость  (аноним)  27.04.2018, 14:20
Оценка:  -1
гость
Да в общем-то не просит , а требует финансировать совместный проект, в котором российская доля уже профинансирована. Но амеры включают дурку как с химоружием: российские боеприпасы утилизированы досрочно, а у них НЕТ ДЕНЕГ чтоб утилизировать в сроки согласно договора.
Sinobi-life    27.04.2018, 14:32
Оценка:  +1
Sinobi-life
Обнови методичку - Америка послала рашу,как отсталую страну в технологиях,так что смотри новости чаще!!!
Глод    27.04.2018, 13:55
Оценка:  +3
Глод
Діду, росіяни на місяць полетіли!
Що усі?
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