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Apple может изменить название iPhone

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Компания избавится от сложных названий.
Apple может изменить название iPhone

Купертиновская компания упростит название новых смартфонов. Вендор избавится от сложных наименований вроде iPhone 8s Plus, сообщаетLifeсо ссылкой на AppleInsider.

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По данным аналитика Роберта Чира, уже в этом году производитель девайсов выпустит айфоны с принципиально новыми названиями. Согласно последним слухам, Apple может представить три смартфона — недорогой с ЖК-экраном и две топовые модели с OLED-дисплеем. Чиро полагает, что бюджетный аппарат будет называться просто iPhone, топовые - iPhone X и iPhone X Plus. Таким образом, приставка X отныне будет обозначать уникальность гаджета.

Эта практика не нова. Несколько лет назад купертиновцы упростили наименования своих планшетов и ноутбуков, выпустив девайсы с названиями MacBook и iPad. В будущем к ним будет прибавляться число, обозначающее диагональ экрана (например, iPad 9,7 дюйма) или год выпуска (MacBook late 2017).

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Теги: Apple, iPhone, iPhone X
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