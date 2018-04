Почта Gmail получила искусственный интеллект

Почтовик будет предупреждать о мошеннических письмах.

Помимо легкого визуального редизайна, в новом Gmail представлен набор новых функций искусственного интеллекта: например, откладывание писем на потом, побуждение пользователей отвечать на сообщения, на которые нужен срочный ответ, а также помощь в виде заготовленных ответов, которые сэкономят время.

Получила обновление и сторона безопасности. В конце концов, Google собирается скормить все ваши данные искусственному интеллекту. Алгоритм машинного обучения будет проверять каждое входящее сообщение и предупреждать пользователей о возможной угрозе при помощи тревожных знаков, которые невозможно пропустить.

К чему все это? Хотя многие из этих функций уже давно доступны в почте Google, теперь новые инструменты попадут в руки 1,4 миллиарда пользователей Gmail (просто вообразите себе это число). Google получит доступ к огромным залежам информации, и немногим это понравится.

Также добавлены новые фишечки для мобильных устройств вроде высокоприоритетных уведомлений, которые помогут вам оставаться сосредоточенными. Также Gmail начнет предлагать отписаться от рассылок, которые вас давно не волнуют.

Начать использовать новые функции Gmail можно уже сейчас. Отправляйтесь в настройки (Settings) и выберите “Попробовать новый Gmail“ (Try the new Gmail).