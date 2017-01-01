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Microsoft готовит урезанную версию Windows 10

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Операционная система сможет поместиться на 2 Гб.
Windows 10 Lean поможет экономить место на диске
Windows 10 Lean поможет экономить место на диске

Давно остались в прошлом времена, когда объем жестких дисков измерялся мегабайтами, но и при нынешних объемах дисковой памяти запросы новых версий Windows могут оказаться чрезмерными.

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По сообщению источника, разработчик готовит урезанную версию Windows 10. Она называется Windows 10 Lean и после установки занимает на 2 ГБ меньше места, чем стандартные версии Windows 10.

Сэкономить место позволило исключение обоев и некоторых программ, таких как редактор реестра, браузер Internet Explorer, консоль управления, драйверы оптических приводов и другие, столь же редко востребованные вещи. Как утверждается, облегченный вариант Windows 10 предназначен для планшетов и ноутбуков с небольшими накопителями.

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Следует учесть, что это неофициальные сведения и нет никаких гарантий, что версия Windows 10 Lean будет выпущена.

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Теги: Windows 10, Microsoft
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