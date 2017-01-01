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Илон Маск нацелился на создание дракона-киборга

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Также в планах - создание межгалактической медиаимперии.
Илон Маск намекнул на новую разработку
Илон Маск намекнул на новую разработку

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что занят в новом проекте по строительству дракона-киборга. Об этом он написал в своем Twitter.

Предприниматель не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что этот рынок до него "незаслуженно обходили вниманием".

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Помимо грандиозных проектов Маска — программы покорения космоса SpaceX, электромобилей Tesla и скоростного поезда Hyperloop — миллиардер не брезгует и менее значимыми предприятиями. В частности, он за четыре дня полностью распродал партию безопасных огнеметов на случай зомби-апокалипсиса, а также анонсировал производство кубиков Лего, которые будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей.

15 марта Маск рассказал о планах создания новой межгалактической медиаимперии. Он планирует назвать ее «Бац» (Thud). Источники издания Variety подтвердили подлинность намерений Маска.

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Теги: Илон Маск
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