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В Истории Instagram разрешили загружать много фото и видео за раз

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Каждое фото можно будет отредактировать.
Фото можно загружать группой
Фото можно загружать группой

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность для Историй. Теперь пользователи смогут загружать множество фотографий и видео за один раз.

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Для загрузки контента появилась новая иконка в правом верхнем углу, нажав её можно выбрать до десяти фото или видео из галереи. На экране редактирования пользователь увидит превью всего выбранного контента, каждое фото и ролик можно отредактировать, добавить стикеры, текст и так далее. Когда правка завершена, всю подборку можно разом загрузить в выбранном порядке.

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Теги: Instagram, фото, видео
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