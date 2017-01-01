NASA показало большое красное пятно на Юпитере

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило качественные снимки самой узнаваемой черты Юпитера — так называемого Большого красного пятна.

Обнародованные снимки переданы на Землю с борта межпланетной станции Юнона (Juno), которая в настоящее время занимается изучением газового гиганта. Фотографии получены в первых числах апреля во время очередного сближения аппарата с Юпитером.

Красное пятно на Юпитере

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На снимках прекрасно видна структура Большого красного пятна. Это самый масштабный атмосферный вихрь в Солнечной системе: образование имеет размеры около 40 тысяч километров в длину и 13 тысяч километров в ширину. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час.

На изображениях можно заметить и другие пятна-ураганы. Они имеют различные размеры и разный цвет — коричневый, белый и красный. Пятна в атмосфере Юпитера зафиксированы как в Южном, так и в Северном полушарии.

Красное пятно на Юпитере

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Напомним, что «Юнона» была запущена в августе 2011 года. До цели своей миссии — газового гиганта Юпитера — аппарат добрался 4 июля 2016 года. Юнона стала вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Юпитера, после Галилео» находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.