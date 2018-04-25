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В Европе детям запретили пользоваться WhatsApp

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Запрет вступает в силу с 25 мая.
WhatsApp запретят для детей до 16 лет
WhatsApp запретят для детей до 16 лет

Facebook ужесточает собственные правила. С 25 мая в Европе официально запрещено пользоваться принадлежащим социальной сети мессенджером WhatsApp пользователям, не достигшим 16 лет.

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Все подростки получат уведомления с необходимостью подтвердить их возраст. Зарегистрированным на Facebook предстоит получить еще и родительское разрешение на обмен личной информацией на платформе.

При отсутствии такого подростки увидят типичную страницу соцсети, не связанную с личными данными и не использующую умные алгоритмы формирования ленты.

За пределами Европы WhatsApp по-прежнему могут пользоваться подростки достигшие возраста 13 лет. 

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Теги: WhatsApp, Facebook, Европа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.04.2018, 10:27
Оценка:  0
гость
Написали бы "в России" тут бы срач был,а так...
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