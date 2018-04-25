В Европе детям запретили пользоваться WhatsApp
Запрет вступает в силу с 25 мая.
Facebook ужесточает собственные правила. С 25 мая в Европе официально запрещено пользоваться принадлежащим социальной сети мессенджером WhatsApp пользователям, не достигшим 16 лет.
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Все подростки получат уведомления с необходимостью подтвердить их возраст. Зарегистрированным на Facebook предстоит получить еще и родительское разрешение на обмен личной информацией на платформе.
При отсутствии такого подростки увидят типичную страницу соцсети, не связанную с личными данными и не использующую умные алгоритмы формирования ленты.
За пределами Европы WhatsApp по-прежнему могут пользоваться подростки достигшие возраста 13 лет.
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