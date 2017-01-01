В Индонезии девочку назвали в честь Xiaomi

Родители назвали ребенка в честь производителя смартфонов.

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Фреди Яан и Делима, супружеская пара из Индонезии, решили назвать свою первую дочь Сяоми в честь китайской компании Xiaomi. Как указано в опубликованном в Сети свидетельстве о рождении, Сяоми Фраделла Науфалин (Xiaomi Fradella Naufalyn) родилась 15 августа 2017 года.

Этим фактом в своём аккаунте в социальной сети Weibo похвастался вице-президент Xiaomi.