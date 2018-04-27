Удовольствие от просмотра: Samsung представил линейку телевизоров QLED 2018 года

Новые телевизоры QLED TV с впечатляющим дизайном и интеллектуальными функциями гарантируют новый уровень удовольствия от просмотра.

Компания Samsung Electronics в Нью-Йорке представила телевизоры-флагманы 2018 года - QLED TV. Эта новая разработка упрощает доступ к контенту и позволяет погрузиться в происходящее.

Во время презентации президент направления дисплеев в Samsung Electronics Ёнгхи Хан объяснил особенности новой линейки телевизоров.

“Устройства QLED TV созданы для полного погружения в происходящее и получения настоящего удовольствия от просмотра для пользователей во всем мире. Телевизоры легко настроить, при этом они дарят лучшие впечатления от знакомства с контентом“, - заявил Ёнгхи Хан.

К руководству Samsung на сцене также присоединились представители Xbox и The New York Times, которые обсудили ключевые преимущества линейки телевизоров QLED TV 2018. Вице-президент Xbox Майк Николс поделился своими амбициозными целями по созданию экосистемы игрового контента совместно с Samsung.

О партнёрстве также заявил Марк Томпсон, президент и главный исполнительный директор The New York Times Company.

После презентации в Нью-Йорке посетители смогли лично познакомиться с новыми функциями линейки QLED TV 2018 года. Вот некоторые и них:

Режим Ambient Mode

Режим меняет представление о возможностях новых технологий в телевизорах QLED TV.

Черный экран выключенного телевизора больше не будет контрастировать с интерьером пользователя. Его можно превратить в продвинутый функциональный экран с возможностью выводить на него красивые пейзажи или ваши личные фотографии. Также Ambient Mode позволяет устройству воспроизводить музыку или же полностью сливаться со стеной.

One Invisible Connection

В комплекте идет 5 метровый кабель, который впервые в индустрии объединяет шнуры питания и передачи данных в одном решении. Кабель даёт возможность пользователям размещать телевизор в любом месте без избытка проводов на полу и стенах.

SmartThings

Быстрая и легкая настройка платформы Samsung Smart TV 2018, которая выполняется с помощью приложения для самого распространённого устройства пользователей - смартфона. Кроме того, SmartThings объединяет в себе функции управления телевизором, передачи контента с мобильного устройства на телевизор и взаимодействия с другими «умными» устройствами Samsung.

Линейка QLED TV 2018 будет доступна с мая в Украине.

С более детальной информацией вы можете ознакомиться перейдя по ссылке.