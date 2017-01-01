В Windows 10 нашли серьезную уязвимость

О проблеме стало известно еще в январе, но брешь так и не закрыли.

Эксперты безопасности из компании Google’s Project Zero нашли уязвимость "средней тяжести" в операционной системе Windows 10 S. Об этом они сообщили в официальном блоге.

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По словам специалистов, брешь в системе позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС, разработчики которой во время релиза операционной системы обещали пользователям «оптимизацию безопасности и повышение производительности».

Сотрудники Project Zero отправили отчет о находке компании Microsoft еще в январе. Те пообещали закрыть брешь в системе, однако спустя три месяца так и не исправили уязвимость, поэтому экспертам пришлось опубликовать информацию о ней в открытом доступе.

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Специалисты из Google пояснили, что для взлома компьютера хакерам придется получить физический доступ к ПК с Windows 10 S, поэтому рядовые пользователи обычной Windows 10 и более ранних версий могут не опасаться этого.