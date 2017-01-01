В День своего 15-летия технологический гигант Meizu выпустил три юбилейные модели:Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite (M15). Презентовали новинки под слоганом "Переосмысли классику".

Meizu 15 Plus, Meizu 15, и Meizu 15 Lite (M15) – удачное сочетание традиций и инноваций.Невероятно стильно смотрится Meizu 15в модном весенне-летнем цвете – White. Meizu подчеркнули, что белый цвет очень популярен в промышленном дизайне. Кнопка mBack сохранена на лицевой панели и стала самым маленьким в мире дактилоскопическим сканером с отдельнымвибро-механизмом M Engine, как TapticEngine у Apple. Скорость распознавания mBack составляет 0,08s. Разблокировать новые модели можно с помощью лица, как это модно во всех флагманских устройствах. На моделях Meizu 15, Meizu 15 Plus встроенные стереодинамики: аудио чип HiFi качества звука сохранил 3,5 разъём.

Характеристики Meizu 15 Lite Meizu 15 Meizu 15 Plus Диагональ дисплея 5.46” 5.46” 5.95” Технология IPS Amoled Amoled Разрешенеие FullHD(1080x1920) FullHD(1080x1920) QuadHD(1440x2560) Процессор Snapdragon 626 Snapdragon 660 Exynos 8895 ОЗУ 4 Gb 4 Gb 6 Gb ПЗУ 64 Gb 64/128 Gb 64/128 Gb Аккумулятор 3000mAh 3000mAh 3500 mAh

Все смартфоны новой линейки рассчитаны на то, чтоб можно было пользоваться смартфоном одной рукой.

Потому боковые рамки практически отсутствуют. Компания Meizu мыслит нестандартно: теперь световой индикатор уведомлений находится на боковой грани смартфона. Meizu удалось установить матрицу с огромными пикселями размером в 1,55 µm – это больше чем у iPhone X и Samsung S9. По заявлению производителя камера в новых Meizu смело может конкурировать по качеству ночной съемки с Apple и Samsung.

Новая оболочка Flyme 7 задает новые стандарты оптимизации и плавности работы системы. Полностью переосмыслен пользовательский интерфейс и стало ещё больше возможностей настроить систему индивидуально.

Старт продаж запланирован на июнь. Предзаказ на смартфоны новой линейки Meizu 15 уже оформляются по предварительно обозначенной стоимости новинок:

Так же Meizu представили Bluetooth-наушникиHaloи Pop.

Halo изготовлен с тонкого оптического волокна, излучающего свет (технология CorningFibrance). Диаметр мембраны излучателей — 10 миллиметров. Meizu уверяют: наушники проработают до 15 часов благодаря аккумулятору в 360 мАч.

Наушники Pop форм-факторно похожи на AppleAirPods. Оснащены активным шумоподавлением. Управление осуществляется при помощи сенсорной кнопки. Чехол, идущий в комплекте, поддерживает беспроводную зарядку, которой хватит на три часа воспроизведения музыки. Защита от влаги по стандарту IPX5 (воздействие струй воды под низким давлением).

Перфекционизм в идеях и следование выбранному курсу – нерушимые принципы компанииMeizu. Результат – исключительное качество техники. Юбилейное трио Meizu 15 уверенно продолжает эти традиции. Компания Цитрус всегда щедро делится с Вами лучшими наработками своих партнеров.