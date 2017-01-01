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Пользователи Gmail получили спам от самих себя

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Почтовый сервис подвергся атаке.
Пользователи Gmail получили спам
Пользователи Gmail получили спам

Пользователи почты от Google подверглись спам-атаке. Об этом пишет Mashable.

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Некоторые пользователи обнаружили в папке исходящих писем спам, который рассылался с их адресов. При этом часть "взломанных" учётных записей была защищена двухфакторной аутентификацией.

На форуме Google пользователи рассказали, что смена паролей не помогла, и они продолжили "отправлять" спам. В Google рассказали, что пострадавшие от спам-атаки аккаунты не были скомпрометированы, а сама компания уже начала борьбу с подозрительными письмами.

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Теги: Gmail, почта, спам
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