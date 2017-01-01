Пользователи Gmail получили спам от самих себя

Почтовый сервис подвергся атаке.

Пользователи почты от Google подверглись спам-атаке. Об этом пишет Mashable.

Читай также: Почтовик Gmail меняет правила: Теперь ваши письма будут просматривать

Некоторые пользователи обнаружили в папке исходящих писем спам, который рассылался с их адресов. При этом часть "взломанных" учётных записей была защищена двухфакторной аутентификацией.

На форуме Google пользователи рассказали, что смена паролей не помогла, и они продолжили "отправлять" спам. В Google рассказали, что пострадавшие от спам-атаки аккаунты не были скомпрометированы, а сама компания уже начала борьбу с подозрительными письмами.