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В США ввели в строй корабль с лазерным оружием

Комментариев: 3
Корабль спустили на воду.
Корабль с лазерным вооружением
Корабль с лазерным вооружением

Новый десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) поступил на вооружение Военно-морских сил США. Его оснастят лазерным оружием. Видеозапись торжественной церемонии введения судна в строй опубликована в Twitter ВМС страны.

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Отмечается, что корабль будет флагманом на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые пройдут летом на Гавайях. После этого на нем установят пушку.

USS Portland предназначен для перевозки 800 морских пехотинцев США. Он также может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey.

Также судно может использоваться для запуска и восстановления десантных кораблей и транспортных средств-амфибий.

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Теги: корабль, США, вооружение
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.04.2018, 13:16
Оценка:  0
гость
Индия послала мацкавитов НАХ с их разработкой истребителя пятого поколения. Никчемное тупое быдло
гость  (аноним)  23.04.2018, 13:13
Оценка:  0
гость
А если пи...дануть этой штукой по кацапским выб..лядкам? Говно разлетится на многие километры
гость  (аноним)  23.04.2018, 13:12
Оценка:  0
гость
Респект нашим американским братьям!
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