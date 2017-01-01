В России обяжут устанавливать отечественные приложения на смартфоны

Производители должны будут заменить иностранные разработки на российские аналоги.

На официальном сайте ФАС появилась информация о новом законе. Согласно данным из этого источника, закон может обязать производителей телефонов устанавливать некоторые российские программы дополнительно, чтобы они присутствовали на мобильном устройстве "из коробки".

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Какие именно приложения должны будут устанавливать производители смартфонов пока что неизвестно, однако вряд ли таковых может быть много. К примеру, на мобильные устройства под управлением Android и iOS, которые планируется продавать в России, могут обязать устанавливать российский мессенджер ТамТам, картографический сервис Яндекс.Карты, а также еще парочку приложений, вроде национального браузера Спутник. При желании, пользователь сможет их сразу удалить.

Вся суть нового закона в том, чтобы сразу после первого включения покупатель сертифицированного для российского рынка телефона получат возможность использовать российское программное обеспечение без необходимости загружать его самостоятельно из магазинов Google Play, App Store и прочих. Нельзя не заметить, что если Google, Samsung и прочие производители могут согласиться с требованиями российских властей, если закон примут, то в случае с Apple все окажется гораздо сложнее.

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Дело в том, что правительства многих стран мира давно требуют от Apple, чтобы она предустанавливала на свои смартфоны для определенных регионов набор фирменного ПО, однако американская корпорация всегда отказывается это делать, ссылаясь на различные причины. К примеру, правительство Индии вот уже как более трех лет добивается от "яблочной" корпорации улучшения режима "Не беспокоить", однако руководство Apple продолжает следовать своим принципам, игнорируя все требования, даже не смотря на угрозу ввода санкций.