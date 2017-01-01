AMD: Гонка гигагерц закончилась

Закон Мура уже не действует на процессоры.

Старший вице-президент AMD Джим Андерсон на прошлой неделе попробовал возразить тем, кто считает, что "закон Мура" мёртв. Он пояснил, что литографические технологии больше не в силах обеспечивать повышение производительности компьютеров прежними темпами, но архитектурные и компоновочные ухищрения позволят разработчикам обойти эти ограничения.

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В свою очередь, Джеймс Прайор в интервью британскому каналу Scan Computers заявил, что с "гонкой гигагерц" покончено, и даже через много лет на рынке не появятся процессоры с частотой 10 ГГц, 20 ГГц или 30 ГГц. Производительность придётся повышать другими методами. Здесь уместно вспомнить, что пятнадцать лет назад компания Intel предрекала появление процессоров с частотой 10 ГГц если не к 2007 году, то хотя бы к началу текущего десятилетия. Если верить базе данных на сайте этого производителя, то самое семейство Nehalem упёрлось в частоты чуть выше 3 ГГц.

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Сама AMD, кстати, в начале этого десятилетия заявляла о конце "гонки многоядерности". Сейчас мы можем наблюдать, как она спокойно предлагает в настольном сегменте процессоры с 16 ядрами, и представители компании дают понять, что это не предел – по сути, прогресс в этой сфере зависит преимущественно от способности разработчиков программного обеспечения найти достойное применение процессорам с таким количеством ядер.

Закон Мура — эмпирическое наблюдение, изначально сделанное Гордоном Муром, согласно которому (в современной формулировке) количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца.