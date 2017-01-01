Настоящей причиной запрета Telegram в РФ могла стать криптовалюта

Планы Дурова по запуску собственной валюты могли стать основной причиной блокировки мессенджера.

Настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы Павла Дурова запустить свою криптовалюту, передает РБК. Издание располагает текстом письма сотрудника ФСБ Романа Антипкина своим коллегам, в котором говорится, что Дуров решил стать новым Мавроди и создать в России полностью неконтролируемую финансовую систему.

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"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Подлинность послания подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи.

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Про Романа Антипкина рассказывают, что он неоднократно представлял 12-й центр ФСБ России на различных совещаниях. Сам Антипкин на вопрос издания о своей роли в истории с блокировкой Telegram сообщил: "Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите". В Центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК на момент публикации.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Проект был подробно описан в 132-страничном документе, подписанном Николаем Дуровым — техническим директором Telegram и братом Павла Дурова. Создатели намереваются встроить платежную систему на основе собственного блокчейна TON в мессенджер Telegram, а в перспективе внедрять ее и в другие сервисы и социальные сети. Разрабатываемый Дуровыми блокчейн, как говорилось в документе, будет способен обрабатывать миллионы транзакций в секунду, в то время как наиболее популярная платежная система, использующая криптовалюту, — Bitcoin — способна обрабатывать лишь 9–12 транзакций в секунду, а Visa и MasterCard — несколько тысяч транзакций в секунду.