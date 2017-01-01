Вороны помешали искать гравитационные волны

Птицы вмешались в ход эксперимента.

На конференции Американского физического общества сотрудник гравитационной обсерватории LIGO Беверли Бергер рассказала о том, как в работу детектора гравитационных волн вмешались вороны.

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Лазерный интерферометр LIGO — очень точный прибор; он измеряет время, за которое лучи лазера проходят через две перпендикулярных вакуумных трубы с зеркалами. Если через нашу планету проходит гравитационная волна, пространство-время сжимается и, наоборот, растягивается, и время пробег луча тоже меняется — на ничтожные доли секунды. Эти доли секунды определяют интерференционную картину в месте схождения лучей, по которой ученые судят о наличии или отсутствии гравитационных волн. Чтобы земные явления не создавали помех, ученые, создавшие LIGO, приложили много усилий для того, чтобы отгородить приборы от внешнего мира. Однако помехи все равно возникают — например, если над интерферометром пролетают самолеты. Новый источник помех обнаружился в прошлом году. Послушав запись, ученые узнали звук — это был стук клювов и когтей ворон, которые сидят на трубах крионасосов LIGO. Выезд на место подтвердил предположение: на трубах крионасоса обнаружились отметины клювов.

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Крионасосы откачивают из труб интерферометра воздух и создает вакуум. На трубах крионасоса намерзает лед, который закономерно привлекает ворон. Ученые отмечают, что винить птиц за это не стоит: сложно не соблазниться редким источником прохлады в жаркий денек.

А работе Большого адронного коллайдера регулярно мешают хорьки; они перегрызают провода и погибают, останавливая работу самого большого в мире ускорителя элементарных частиц.