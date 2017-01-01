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Украинцы придумали технологию распознавания лицПромо

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Украинцы придумали технологию распознавания лиц

Серж Куницын в своей программе Оттак мастак (НЛО TV) рассказывает о стартапах украинцев, которыми мы должны гордиться! Многие замечали, что,когда фотографию выкладываешь в социальные сети - компьютер четко распознает лица людей и предлагает их отметить. Магия? Не совсем. Эту технологию придумали украинцы.

Viewdle - единственная независимая компания, предлагающая технологию распознавания лиц на мобильных устройствах. Создал ее Егор Анчишкин. Viewdle дважды признавали лучшим стартапом Европы. В 2010 году компания привлекла $10 млн инвестиций от BestBuy, BlackBerry и Qualcomm. Вот так, казалось бы, простая идея превратилась в многомиллионный стартап! Знайте наших! И смотрите шоу «Оттак мастак» на телеканале НЛО TV по будням в 06:30.

 

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