В России заблокировали Twitch

Популярный стриминговый сервис пострадал из-за блокировки Telegram.

Российские власти в лице Роскомнадзора закрывают все возможности обойти блокировку Telegram, однако из-за этого страдают сервисы, совершенно не связанные с мессенджером. В некоторых супермаркетах перестали работать кассы, у Blizzard "отвалились" сервера Destiny 2, а теперь и Twitch стал работать с перебоями. На данный момент просматривать стриминг-платформу в России можно, но работает сервис очень нестабильно.

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Пострадали от блокировки не только зрители, но и стримеры. Дело в том, что платформа заблокирована и для ведения трансляции в сеть. Конечно, можно запустить стрим через сторонние программы и обойти блокировку в России, но VPN не позволяет вещать даже в HD качестве на 30 FPS. То есть, это вообще не выход. А ведь для большинства ведущих трансляции на Twitch являются полноценной работой. Помимо этого, сильно пострадали турниры по Dota 2, LoL и CS: GO — игры идут, но транслировать их на Twitch не получается. Фанаты просто в ярости.

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Хотя проблема является исключительно локальной, пользователи за пределами России очень горячо отзываются о данной блокировке. Зарубежные геймеры призывают стримеров переходить на YouTube и вести трансляции там. Данный видеохостинг работает на IP-адресах «корпорации добра» и никто не может с уверенностью сказать, что его завтра тоже не прикроют. С другой стороны, у некоторых пользователей всё работает хорошо и без перебоев.