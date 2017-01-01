SpaceX запустила охотника за инопланетянами

Компания Илона Маска вывела на орбиту телескоп TESS.

Новая страница в истории наблюдательной астрономии открылась минувшей ночью с запуском космической миссии, предназначенной для поиска планет за пределами Солнечной системы.

Речь идет о телескопе TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), из названия которого следует, что поиск новых планет будет осуществляться, как и его предшественником, телескопом Kepler, методом транзитов.

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Запуск телескопа состоялся в 01.51 по Киеву 19 апреля — в космос его отправила ракета Falcon 9 с 40 площадки на космодроме во Флориде. Изначально пуск был намечен на понедельник, но был перенесен на среду по техническим причинам.

Старт прошел штатно, в ходе пуска первая ступень ракеты совершила мягкую посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане - 24 раз в истории ракет Falcon 9.

Если выведение на орбиту пройдут успешно, телескоп в течение ближайших двух лет должен будет осмотреть около 85% всего неба на предмет поиска экзопланет. Интересовать его будут в основном яркие звезды в относительной близости от нас.

Сам телескоп не очень большой — в публикациях СМИ его обычно сравнивают со стиральной машиной, так как он имеет размеры всего 1,5 на 1,2 метра.

Вращаться телескоп будет по сильно вытянутой орбите вокруг Земли с периодом обращения 13,7 суток в резонансе с вращением Луны вокруг нашей планеты. При этом апогей орбиты будет составлять 59 земных радиусов, перигей — 17.

Такая орбита выбрана с тем расчетом, чтобы близость Земли не мешала непрерывным наблюдениям. Удаленность от планеты позволит аппарату летать выше радиационных поясов Земли и работать при постоянно низкой температуре своих матриц порядка -75 градусов Цельсия.

Эта орбита, по словам специалистов NASA, благодаря воздействию Луны может оставаться стабильной десятилетиями и не требует для поддержания расходования ракетного топлива.

Телескоп имеет четыре матрицы, выстроенных в ряд и образующих прямоугольное поле зрения 96 на 24 градуса.

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Планируется, что камера TESS будет измерять яркость заранее отобранные 200 тысяч звезд и копить свет от каждой из них в течение двух секунд.

Сканируемое пространство будет условно поделено 26 отдельных секторов, которые покрывают свыше 90% всего неба. Цель — заметить мельчайшие потемнения звезд, связанные с прохождением планет по их диску. Сегодня это самый результативный способ поиска экзопланет, и первую скрипку тут уже много лет играет телескоп-первопроходец Kepler, который за девять лет работы открыл примерно три четверти всех известных на сегодня 3700 экзопланет.

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Однако, в отличие от Kepler, изначальной задачей которого было пристально вглядываться с блеск звезд в узкой области в созвездиях Лебедя и Лиры, TESS будет оглядывать почти все небо. Если Kepler искал другие миры на расстоянии до 3 тыс. световых лет от нас, то TESS сосредоточится на относительно близких звездах, лежащих не далее чем в 300 световых годах от Солнца.

Изначально задачи миссии были сформулированы еще в 2006 году. В 2013 году в NASA отобрали проект миссии для реализации, стоимость ее составляет $337 млн.