Испытания самого длиннокрылого самолета назначили на лето

Самолет уже совершал тестовые пробежки.

Самый длиннокрылый самолет в мире, разрабатываемый компанией Stratolaunch Systems, может подняться в воздух уже этим летом, передает портал Space News. Компания подтвердила это на 34-м Космическом симпозиуме (Space Symposium) в Колорадо-Спрингс, отметив, что прежде необходимо провести еще три серии тестовых пробежек.

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Недавно мы писали, что в ходе очередной серии пробежек прототип самолета Stratolaunch разогнался до 40 узлов (74 км/ч); во время же следующих испытаний на взлетно-посадочной полосе компания, как сообщается, планирует разогнать самолет сначала до 70 узлов (около 130 км/ч), а затем — практически до 120 узлов (около 222 км/ч).

Гигантский двухфюзеляжный самолет Stratolaunch имеет массу 226,8 тонны и максимальную взлетную массу 589,7 тонны. Он является самым длиннокрылым самолетом в мире — размах его крыла составляет 117,3 метра; длина фюзеляжей равна 72,5 метра. Stratolaunch оснащен шестью двигателями, которые компания успешно испытала осенью 2017 года. Ожидается, что он будет использоваться в качестве платформы для запуска небольших ракет-носителей из стратосферы на низкую околоземную орбиту.