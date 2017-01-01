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Xiaomi представила доступный Смарт-телевизор

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Цена - 190 долларов.
Mi TV 4S
Mi TV 4S

Модель Mi TV 4S получила 32-дюймовый экран разрешением 1366х768 пикселей с частотой обновления 60 Гц, временем отклика матрицы 8,5 мс и углами обзора в 178 градусов.

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В основе модели лежит процессор Amlogic T962 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A53 тактовой частотой 1,5 ГГц. На борту телевизора нашлось место для 1 ГБ оперативной и 4 ГБ постоянной памяти, а также сетевого Ethernet-контроллера, двух портов USB и такого же количества HDMI-разъемов. Ориентировочная цена новинки составляет всего $190, что как минимум на пару десятков долларов меньше предложений конкурентов.

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Теги: Xiaomi, смарт-тв
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