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Санкции на пользу: Первая российская турбина разрушилась при испытаниях

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Попытка построить газовую турбину обернулась фиаско.
Турбина разрушилась при испытаниях
Турбина разрушилась при испытаниях

Первая российская газовая турбина большой мощности разрушилась при испытаниях, сообщает «Коммерсант».

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Турбины ГТД-110М должны стать альтернативой продукции немецкого концерна Siemens, который не может поставлять их в Россию из-за санкций.

Однако во время испытаний в декабре минувшего года опытно-промышленный образец турбины разрушился. По информации издания, причиной произошедшего мог стать дефект ее роторной, то есть вращающейся части.

В связи с поломкой испытания ГТД-110М были приостановлены до ее устранения. Тем не менее сроки окончания испытаний, о которых сообщалось ранее, с середина 2018 года, могут быть сдвинуты.

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Турбины ГТД-110М являются совместным проектом Роснано и Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Ранее в оккупированный Крым, на который распространяются санкции ЕС, были поставлены газовые турбины производства Siemens. Дочерняя компания Ростеха — Технопромэкспорт — заявила, что газовые турбины для электростанций Крыма были куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Siemens пытался вернуть турбины через суд, но проиграл спор.

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Теги: санкции, Крым, Siemens, Россия, турбины
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