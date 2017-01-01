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В Британии дрон заснял призрака на коне

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Ролик бурно обсуждают в Сети.
Призрак на коне
Призрак на коне


В Великобритании дрон 41-летнего Томаса Арнольда запечатлел на видео во время панорамных съемок старинного замка Беркли в графстве Глостершир призрак всадника. 

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По словам Арнольда, всадника он заметил не сразу, а уже по приходу домой во время работы над отснятым материалом. В какой-то момент британец обратил внимание на белый силуэт, который напомнил ему всадника. По словам мужчины, он был шокирован увиденным и сразу вспомнил, что именно на этом этапе съемок потерял контроль над дроном. Возможно, какие-то невидимые силы попытались сорвать работу британца, чтобы призрак смог незаметно вернуться в помещение замка. 

Арнольд признается, что и раньше верил в истории о привидениях, а теперь убедился в их существовании воочию. Британец уверен, что ничем иным фигура на видео быть не может. Поблизости не было никаких источников дыма, да и ветер имел противоположное направление. 

В Британии дрон заснял призрака на коне
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Теги: видео, дрон, Великобритания, замок
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