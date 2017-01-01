В Gmail появятся самоуничтожающиеся письма

Время уничтожения можно задавать при отправке.

Компания Google вскоре должна сильно обновить дизайн веб-версии почтового сервиса Gmail. Но кроме нового внешнего вида будут и другие новшества.

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Источник обнаружил указания на то, что Google внедрит в Gmail возможность отправлять письма с функцией самоуничтожения. Проще говоря, через определённое время после прочтения такое письмо удалится. Срок жизни письма отправитель сможет устанавливать сам.

Кроме того, будет доступен конфиденциальный режим отправки. В таком режиме получатель не сможет скопировать текст письма или распечатать его. Правда, сделать скриншот никто помешать не сможет.

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Ещё одна функция безопасности будет заключаться возможности отправлять защищённые паролем письма. То есть для его прочтения необходимо будет ввести пароль.

Пока не очень понятно, можно ли будет отправлять такие письма пользователям, не имеющим учётных записей Google, так как при открытии конфиденциального письма система просит зайти в свою учётную запись.