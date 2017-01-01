Найден способ восстановить зубы без пломб
Исследователи из Вашингтонского университета разработали лекарственный состав,восстанавливающий поврежденную зубную эмаль.
Восстановить эмаль зубов обещают многие производители зубных паст, но это обещание маловыполнимо. Эмаль вырабатывается амелобластами — клетками, которые самоликвидируются еще до того, как новенький зуб покажется из десны. После этого новую эмаль взять неоткуда, а вот теряется она постоянно — стирается о пищу и другие зубы, разъедается продуктами жизнедеятельности бактерий.
Читай также: Ученые нашли способ лечить зубы без пломб
В течение жизни эмаль "ремонтируют" ферменты слюны, минеральные компоненты зубных паст и соли, растворенные в питьевой воде, но их недостаточно для того, чтобы восстановить уже поврежденную эмаль. Даже если разрушение не проникло дальше эмали, в дентин и пульпу, его приходится чинить искусственными материалами, мало похожими на естественное покрытие зуба.
Пептидная смесь, разработанная учеными из Вашингтонского университета, восстанавливает утраченную эмаль; возможно, в будущем она станет заменой пломбам. В лабораторных условиях смесь позволила восстановить довольно толстый слой минерализованного покрытия, близкий по структуре к настоящей зубной эмали. Обработка поврежденного участка эмали фторсодержащим составом из тех, что используются в зубных пастах, дала гораздо более тонкий слой восстановленной эмали.
Читай также: Опасность на лицо: Американец лишился семи зубов из-за взрыва электронной сигареты
Ученым еще предстоит проверить, как их разработка работает во рту живого человека. Если препарат окажется также эффективен, как в лаборатории, ученые надеются создать на его основе продукты для укрепления эмали в рамках ежедневного ухода за полостью рта — зубные пасты, жвачки или лечебные гели.
Полная версия правил