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В России начали блокировать Telegram

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Пользователей просят переходить на ICQ и мессенджер Диалог М.
Telegram начали блокировать
Telegram начали блокировать

На замену запрещенному Telegram российским структурам предлагают переходить на мессенджер Диалог М, разработанный компанией Крымтехнологии. Но специалисты уже раскритиковали данную программу за проблемы с безопасностью.

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Была протестирована браузерная версия мессенджера. Выяснилось, что взломать чей-либо аккаунт можно с помощью брешей в системе авторизации. Специалист представил подробное описание уязвимости, отметив, что по описанной им схеме на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты.

О старте публичного тестирования Диалога М было объявлено 14 апреля. Один из разработчиков мессенджера Игорь Мартыненко сообщил Крыминформу, что продукт представлен в качестве возможной альтернативы подобным приложениям иностранных компаний, в том числе Telegram, доступ к которому в России начали блокировать 16 апреля.

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“В ближайшем будущем Диалог М точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram“, - отмечал Мартыненко.

Решение о блокировке Telegram на территории России было вынесено 13 апреля судом в Москве. Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.

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Теги: Telegram, Россия
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