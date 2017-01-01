В России начали блокировать Telegram

Пользователей просят переходить на ICQ и мессенджер Диалог М.

На замену запрещенному Telegram российским структурам предлагают переходить на мессенджер Диалог М, разработанный компанией Крымтехнологии. Но специалисты уже раскритиковали данную программу за проблемы с безопасностью.

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Была протестирована браузерная версия мессенджера. Выяснилось, что взломать чей-либо аккаунт можно с помощью брешей в системе авторизации. Специалист представил подробное описание уязвимости, отметив, что по описанной им схеме на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты.

О старте публичного тестирования Диалога М было объявлено 14 апреля. Один из разработчиков мессенджера Игорь Мартыненко сообщил Крыминформу, что продукт представлен в качестве возможной альтернативы подобным приложениям иностранных компаний, в том числе Telegram, доступ к которому в России начали блокировать 16 апреля.

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“В ближайшем будущем Диалог М точно ничем не будет уступать существующим мессенджерам. Его никогда не забанят. В плане конференции он будет даже получше, чем Telegram“, - отмечал Мартыненко.

Решение о блокировке Telegram на территории России было вынесено 13 апреля судом в Москве. Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. Юристы Telegram неоднократно называли эти требования незаконными и технически неисполнимыми.