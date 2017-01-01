Загадочный американский космолет выполняет уже пятую миссию

Шаттл был запущен в сентябре 2017 года.

Экспериментальный космолет ВВС США находится на околоземной орбите и продолжает выполнять уже пятую загадочную миссию. Автоматизированный мини-шаттл был запущен 7 сентября 2017 года с мыса Канаверал при помощи ракеты-носителя Фалькон 9 производства частной космической компании SpaceX.

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Космолет выполняет миссию OTV-5. Интересно то, что до прошлой недели X-37B не обнаруживался никакими любительскими трекинговыми системами. Этот факт удивил многих. Поскольку в первые месяцы своей миссии практически любой желающий мог обнаружить американский космолет на орбите и довольно точно позиционировать его. Видимо, американские военные проверяют новые технологии, которые не позволяют обнаружить объект на околоземной орбите.

11 апреля 2018 года датский спутниковый трекер смог обнаружить минишаттл на орбите, однако вопросы о миссии космолета и его таинственном исчезновении с радаров остаются открытыми.