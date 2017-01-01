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Microsoft заблокировала торрент-клиент uTorrent

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Теперь встроенный антивирус считает его вредной программой.
uTorrent признали вирусом
uTorrent признали вирусом

На днях корпорация из США Microsoft заблокировала популярный торрент-клиент uTorrent, которым пользуются многие юзеры. Как выяснилось, антивирус Microsoft теперь считает uTorrent как потенциальную угрозу для пользователя.

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Официальные представители компании Microsoft подтвердили, что антивирус Windows Defender внезапно обнаружил опасность в работе популярного торрент-сервиса uTorrent. Именно по этой причине антивирус самостоятельно отправляет опасную, по его мнению, программу на карантин и прекращает её работу на ПК. Стоит отметить, что многие другие системы по безопасности также увидели вирусы в uTorrent.

Сотрудники BitTorrent Inc прокомментировали ситуацию и заявили, что сбой произошёл в новой сборке, поэтому антивирусы массово на это отреагировали, как на угрозу компьютеру. На данный момент, разработчики дорабатывают последнюю версию uTorrent, чтобы в дальнейшем пользователи не сталкивались с проблемами в работе. 
 

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Теги: торрент, Microsoft, uTorrent
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