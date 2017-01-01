Коллекционер нашел в игровых картриджах наркотики
Коллекционер ретроигр из США Джулиан Тернер приобрел на блошином рынке несколько старых картриджей для приставки NES, которые, как оказалось потом, содержали сюрприз. Это были картриджи игр Rollergames и Golf, причем первая предназначалась для европейских и австралийских геймеров.
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Тернеру показалось, что пластиковые коробки с небольшой электронной платой внутри слишком уж тяжелые в сравнении с обычными, передает Kotaku. Коллекционер раскрутил корпусы картриджей и обнаружил внутри по паре пакетов, обернутых в пластик. Заглянув внутрь, американец решил вызвать полицию.
Как настоящий коллекционер, Тернер записывал весь процесс, что помогло ему затем в разговоре с полицией.
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