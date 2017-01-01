Коллекционер нашел в игровых картриджах наркотики

Мужчина купил картриджи на барахолке.

Коллекционер ретроигр из США Джулиан Тернер приобрел на блошином рынке несколько старых картриджей для приставки NES, которые, как оказалось потом, содержали сюрприз. Это были картриджи игр Rollergames и Golf, причем первая предназначалась для европейских и австралийских геймеров.

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Тернеру показалось, что пластиковые коробки с небольшой электронной платой внутри слишком уж тяжелые в сравнении с обычными, передает Kotaku. Коллекционер раскрутил корпусы картриджей и обнаружил внутри по паре пакетов, обернутых в пластик. Заглянув внутрь, американец решил вызвать полицию.

Как настоящий коллекционер, Тернер записывал весь процесс, что помогло ему затем в разговоре с полицией.