NASA показало полет над северным полюсом Юпитера

Зонд заснял вихри в атмосфере планеты.

Северный полюс Юпитера выглядит как минимум устрашающе. Он состоит из одного гигантского центрального циклона, окруженного восемью циркумполярными циклонами, диаметры которых варьируются от 4 000 до 4 600 километров.

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К счастью, Юпитер находится от Земли на среднем расстоянии чуть менее 780 000 000 километров. Впрочем, посмотреть, как выглядит северный полюс газового гиганта, можно и не выходя из дома — NASA создало ролик, в котором демонстрируются центральный и остальные восемь циклонов региона. Видео было составлено космическим агентством США из снимков, сделанных инфракрасной камерой JIRAM на борту зонда Юнона, который находится на орбите Юпитера.

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Интересно, что хотя из-за красно-желтого, огненного цвета облака кажутся раскаленными, на самом деле они достаточно холодные. Так, согласно NASA, температура ярко-желтых облаков, показанных в ролике, составляет около -13 градусов Цельсия, в то время как температура темно-красных — примерно -83°C.

Автоматическая межпланетная станция Юнона была запущена в 2011 году, а на полярную орбиту газового гиганта зонд вышел летом 2016 года. В июле 2018 года станция будет сведена с орбиты и направлена в атмосферу Юпитера, где сгорит.