Возле Земли выросло кольцо из мусора

Кольцо похоже на подобные образования у Сатурна.

Невзирая на новые технологии, многие прошляпили из виду такой фактор как наличие мусора вокруг Земли. Об этом информирует Etcetera.

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По утверждению ученых, количество околоземного мусора превысило 8 тыс. тонн, из которых приблизительно 20 000 больших фрагментов и по крайней мере 750 тыс. маленьких - это части спутников и ракет. А немалое количество сверхмелких фрагментов произведено работой ракетных моторов и отшелушенной краской с бортов. Эта самая пыль наносит настоящий вред, оставляя дыры в корпусах и солнечных батареях.

Подобное может вызвать неконтролируемую цепную реакцию разрушения космических аппаратов на орбите и называется синдромом Кесслера. Для очистки околоземного пространства нужны самые большие усилия и большое количество ракет-чистильщиков.

Вокруг самой Земли начнет формироваться кольцо из мусора по типу Сатурна. Под большим вопросом будет и исследование космоса.

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До этого компания Илона Маска, американского изобретателя и миллиардера, запустила в космос спутник, который будет "охотиться за космическим мусором". Экспериментальный космический мусорщик RemoveDebris при помощи гарпуна и сети будет ловить отработавшие свое космические аппараты и их фрагменты. Аппарат SpaceX, собрав осколки ракет, доставит их на Землю для переработки.