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Девушка создала стреляющее слезами ружье

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Студентка из Тайваня решила сделать оружие из слез.
Ружье для стрельбы слезами
Ружье для стрельбы слезами

И Фей-Чэн приехала в Голландию из Тайваня учиться в Эйденховенской академии дизайна и испытала культурный шок. Европейцы общались совсем не так, как привыкла Чэн; особенно болезненным для нее стало привыкание к новой культуре общения. Преподаватели в школах и вузах Тайваня выше студентов по статусу, и обращаться к ним следует уважительно. В Европе студент может (и даже должен) спорить со своими учителями и вообще воспринимать их как равных.

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Столкновение Востока и Запада прошло для Чэн тяжело, она много переживала и часто плакала, а потом решила выразить свою фрустрацию в дизайнерском проекте. Она сделала пневматическое ружье, которое стреляет слезами. Часть боеприпасов Чэн сделала из заранее замороженных слез, для новых сделала слезоприемник. С помощью этого ружья можно выстрелить собственной обидой, горечью или несчастьем в его непосредственного виновника — или просто в воздух.

Дизайнер создала ружье, которое стреляет слезами
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Теги: ружье, видео, слезы
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