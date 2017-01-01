Хакеры взломали самое популярное видео на YouTube

Группировка хакеров меняет названия у самых популярных видео.

Прямо сейчас хакерская группировка, называющая себя Prosox and Kuroiʼsh, взламывает видеохостинг YouTube и меняет названия у самых популярных музыкальных видеоклипов Vevo. Под "раздачу" уже успел попасть самый просматриваемый ролик – клип на песню Despacito пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки. Хакеры сначала заменили клип собственным видео, в котором звучат призывы «Освободить Палестину», а затем ролик вообще исчез с площадки видеохостинга. У него было более 5 миллиардов просмотров!

Читай также: Хакеры взломали канал Microsoft на YouTube

Кроме того, в результате хакерской атаки были изменены названия популярных музыкальных клипов таких исполнителей, как Шакира, Тейлор Свифт, Селена Гомес и Дрейк. Все эти ролики выходили на Vevo. На момент написания этой новости все клипы с измененными названиями по-прежнему находятся в ротации и не были удалены или заблокированы YouTube.

Руководство YouTube и канала Vevo пока никак не прокомментировало ситуацию со взломом страниц сервиса.

Читай также: На YouTube встроили скрытый майнер

Согласно последней информации, предположительно Prosox является одним из активных пользователей французского сайта для геймеров Jeuxvideo.com. На своей странице в Твиттере. Prosox написал, что сделал это ради веселья.

"Это все ради забавы. Я просто использовал скрипт "youtube-поменяй-название-видео" и написал "хакнуто". Не судите меня, я люблю YouTube".