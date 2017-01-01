ZTE анонсировала полноэкранный бюджетный смартфон

Телефон получился очень бюджетным.

Компания ZTE анонсировала новый бюджетный смартфон ZTE A530 с полноэкранным дизайном и 5,45" дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18:9, занимающим 82% его лицевой панели.

Читай также: ZTE выпустила смартфон Nubia с четырьмя камерами

ZTE A530 основан на 1,5-ГГц процессоре MediaTek, дополняемом 2 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт флеш-памяти. В смартфоне установлены слабые 5 Мп и 2 Мп камеры на тыльной и лицевой панелях соответственно. Он работает под управлением Mifavor 5.2 на основе Android Oreo и комплектуется аккумулятором ёмкостью 2660 мАч. В смартфоне имеется отдельный слот microSD и два слота для SIM-карт. Он оснащается Bluetooth 4.1, 3,5-мм аудиоразъёмом и поддерживает 4G LTE сети с VoLTE.

Характеристики ZTE A530 явно говорят о новинке, как об ультрабюджетном смартфоне. Но, похоже, в самой ZTE так не думают, и этот аппарат получит излишне высокий для своих возможностей ценник в 799 юаней ($126). О сроках начала продаж смартфона пока ничего не сообщается.