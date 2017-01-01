Toyota создала робота-баскетболиста

Робот забрасывает мячи идеально.

Специалисты компании Toyota разработали робота CUE, который забрасывает баскетбольные мячи в кольцо с близкого расстояния практически с идеальной точностью. Разработчики даже дали ему посоревноваться в меткости броска с двумя профессиональными игроками японской баскетбольной команды Alvark Tokyo — и робот взял верх.

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Отмечается, что CUE был разработан 17 энтузиастами из Toyota, сообщает Motherboard со ссылкой на японское новостное агентство Asahi Shimbun. Он представляет собой гуманоидного робота ростом около 190 сантиметров и совершил уже более 200 000 тренировочных бросков, обучаясь при помощи технологий искусственного интеллекта. Как говорят разработчики, с близкого расстояния (с 12 футов (приблизительно 3,6 м)) CUE забрасывает мячи практически с идеальной точностью.